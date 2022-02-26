Серед них відомий співак та лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк.

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Хливнюк приєднався до територіальної оборони

Він підмітив, що йому більше не потрібно відповідати на запитання про творчі плани на майбутнє. На сторінці опублікували низку відповідних фото.

Вступайте до лав територіальної оборони та знищуйте окупантів,

– закликав співак.

На одному з фото Андрій Хливнюк повідомив, що вже отримав зброю.

Хливнюк приєднався до лав тероборони / Фото фейсбук "Бумбокс"

Хливнюк приєднався до лав тероборони / Фото фейсбук "Бумбокс"

Хливнюк приєднався до лав тероборони / Фото фейсбук "Бумбокс"

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