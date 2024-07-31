Так, в Иране была убита глава политбюро ХАМАС Исмаила Гания. В стране уже успели обвинить во всем Израиль и пообещали "возмездие" за его смерть.

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Хаменеи приказал атаковать Израиль

Ссылаясь на иранских чиновников, издание The New York Times утверждает, что Хаменеи отдал приказ об атаке в ответ на экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности Ирана утром 31 июля.

Иран и ХАМАС обвиняются в убийстве Гании Израиль. Как говорят источники, пока непонятно, насколько "жестким" будет ответ Ирана. Военное командование страны рассматривает возможность еще одной комбинированной атаки по военным объектам возле Тель-Авива и Хайфы.

Скорее всего, Иран рассматривает скоординированную атаку с их страны и с других фронтов, где они имеют "союзнические силы", чтобы достичь "максимального эффекта". Речь идет, в частности, об Йемене, Сирии и Ираке.

Иранские официальные лица не рассматривают убийство Гании не только случайной смерти, но и как образа их аппарата безопасности, что свидетельствует о том, что кто-либо в Иране может стать мишенью и убитым,

– заявили местные чиновники.

Незадолго до этого новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна "защитит свою территориальную цельность, достоинство, честь и гордость". В то же время, верховный лидер Аятолла Али Хаменеи подчеркнул, что Иран считает своим долгом отомстить за убийство Гании, поскольку его убили на их земле.