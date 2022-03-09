Лидер Китая призвал к "максимальному сдерживанию" в боевых действиях. Об этом он сообщил 8 марта во время видеоконференции с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцом.

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Си Цзиньпин говорил о мире, объясняя, что необходимо предотвратить масштабный гуманитарный кризис. Кроме того, политик отметил, что нужно "сохранять динамику переговоров".

Китай утверждает, что суверенитет и территориальная целостность всех стран должны уважаться, цели и принципы Устава ООН должны полностью соблюдаться, законные заботы всех стран по безопасности должны восприниматься серьезно, а также все усилия, способствующие мирному развитию, урегулированию кризиса, необходимо поддерживать.

– сказал он.

К слову, Си Цзиньпин до сих пор не назвал Путина ответственным за российскую агрессию в Украине.

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