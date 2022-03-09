Лідер Китаю закликав до "максимального стримування" у бойових діях. Про це він повідомив 8 березня під час відеоконференції з Еммануелем Макроном і Олафом Шольцом.

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Сі Цзіньпін говорив про мир, пояснюючи, що необхідно запобігти масштабній гуманітарній кризі. Окрім цього, політик зауважив, що потрібно "зберігати динаміку переговорів".

Китай стверджує, що суверенітет і територіальна цілісність усіх країн повинні поважатися, цілі та принципи Статуту ООН повинні повністю дотримуватися, законні турботи всіх країн щодо безпеки повинні сприйматися серйозно, а також усі зусилля, які сприяють мирному розвитку, врегулюванню кризи, необхідно підтримувати,

– сказав він.

До слова, Сі Цзіньпін досі не назвав саме Путіна відповідальним за російську агресію в Україні.

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