Вебер – лидер фракции Европейской народной партии, крупнейшей в Европарламенте. Политик подчеркнул, что в Европе "может снова начаться война".

Заметьте Будут миллионы жертв, – Зеленский об угрозе нападения России

Фактом является то, что на границах Украины размещено более 100 тысяч тяжело вооруженных солдат. Поэтому мы должны подготовиться к возникновению самых сложных вопросов,

– подчеркнул Вебер.

Политик уверен, что на такое решение Кремля ЕС должен ответить радикальными экономическими мерами. К примеру, исключением России из международной банковской системы или отказом от ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".

Зеленский о санкциях

Во время визита в Брюссель президент Владимир Зеленский заявил, что считает неэффективным применение санкций против России уже после эскалации с ее стороны.

Грамотные предупредительные меры могут помочь избежать возможной эскалации.

Зеленский заметил, что Евросоюз рассматривает 5 путей ответа на российскую агрессию. В то же время у Украины есть только одна реакция – "мы ее продемонстрировали в 2014 году, когда защищали свою территорию с оружием в руках".

Россия подтолкнула Украину в НАТО: смотрите видео