По словам Мерца, Шольц ставит под угрозу сплоченность международного сообщества государств по отношению к России.

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Мерц критикует Шольца за недостаточную поддержку Украины

Лидер христианских демократов заявил, что "полностью" согласен с позицией главы МИД Анналены Бербок, что таким задержкам "больше нет оправданий".

Своим поведением Шольц ставит под угрозу сплоченность всего международного сообщества по отношению к России,

– подчеркнул он.

Мерц также добавил, что они хотят знать, что доставляется и, прежде всего, почему федеральное правительство не хочет предоставлять доступные материалы по поставкам оружия.

Кроме того, отметил, что территориальная целостность всей Украины должна быть восстановлена, ведь если не удастся остановить и оттолкнуть Путина в Украине, то он продолжит.

Мы должны остановить его сейчас,

– подытожил Мерц.

Шольц хочет выделить 2 миллиарда евро на военную технику для Украины

При этом СМИ пишут, что канцлер Германии хочет, чтобы на вооружение для Украины было выделено еще 2 миллиарда евро. Эти средства пойдут также на военную технику для других стран, которых именно – пока неизвестно.

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