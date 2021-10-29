Цай Инвэнь стала первым президентом Тайваня за десятилетия, которая признала присутствие американских войск на острове с учебной целью. В то же время Цай Инвэнь не сообщила, сколько американских военнослужащих находится на острове, но сказала, что "это не так много, как люди думали".

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Лидер Тайваня, который оказался в центре роста напряженности между США и Китаем, заявила, что угроза со стороны Пекина растет "с каждым днем".

Военные США в начале 2020 года опубликовали, но впоследствии удалили видео, на котором американские спецназовцы тренировали солдат на Тайване. В ноябре того же года министерство обороны Тайваня объявило, но потом опровергло местным СМИ, что американские войска обучают местных солдат на острове.

Справка. Последний официальный гарнизон Соединенных Штатов Америки покинул Тайвань в 1979 году. Тогда Вашингтон обратил формальное дипломатическое признание с Тайбэя на Пекин, хотя в СМИ говорилось о небольших развертываниях.

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