Цай Инвэнь стала первым президентом Тайваня за десятилетия, которая признала присутствие американских войск на острове с учебной целью. В то же время Цай Инвэнь не сообщила, сколько американских военнослужащих находится на острове, но сказала, что "это не так много, как люди думали".
Обратите внимание Будем укреплять оборону, – президент Тайваня ответила на заявление Китая о "воссоединении" стран
Лидер Тайваня, который оказался в центре роста напряженности между США и Китаем, заявила, что угроза со стороны Пекина растет "с каждым днем".
Военные США в начале 2020 года опубликовали, но впоследствии удалили видео, на котором американские спецназовцы тренировали солдат на Тайване. В ноябре того же года министерство обороны Тайваня объявило, но потом опровергло местным СМИ, что американские войска обучают местных солдат на острове.
Напряжение между Тайванем и Китаем: последние новости
- Более года Тайвань жаловался на неоднократные миссии военно-воздушных сил Китая возле острова.
- Соединенные Штаты выразили обеспокоенность "провокационной военной деятельностью" Китая. В Вашингтоне заявили, что продолжат оказывать поддержку Тайваню.
- В частности, 56 китайских боевых самолетов 5 октября вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня. Это крупнейшее из зарегистрированных вторжений ВВС Китая.
- 10 октября глава Китая Си Цзиньпин заявил о мирном воссоединении Тайваня с Китаем. Однако президент Тайваня Цай Инвэнь подчеркнула, что остров в дальнейшем будет укреплять военную оборону и не планирует покоряться Пекину.