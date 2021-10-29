Цай Інвень стала першою президенткою Тайваню за десятиліття, що визнала присутність американських військ на острові з навчальною метою. Водночас Цай Інвень не повідомила, скільки американських військовослужбовців перебуває на острові, але сказала, що "це не так багато, як люди думали".

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Лідерка Тайваню, який опинився в центрі зростання напруженості між США й Китаєм, заявила, що загроза з боку Пекіна зростає "з кожним днем".

Військові США на початку 2020 року опублікували, але згодом видалили відео, на якому американські спецпризначенці тренували солдатів на Тайвані. У листопаді того ж року міністерство оборони Тайваню оголосило, але потім спростувало місцевим ЗМІ, що американські війська навчають місцевих солдатів на острові.

Довідка. Останній офіційний гарнізон Сполучених Штатів Америки покинув Тайвань у 1979 році. Тоді Вашингтон звернув формальне дипломатичне визнання з Тайбея на Пекін, хоча у ЗМІ мовилося про невеликі розгортання.

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