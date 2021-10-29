Цай Інвень стала першою президенткою Тайваню за десятиліття, що визнала присутність американських військ на острові з навчальною метою. Водночас Цай Інвень не повідомила, скільки американських військовослужбовців перебуває на острові, але сказала, що "це не так багато, як люди думали".
Зверніть увагу Зміцнюватимемо оборону, – президентка Тайваню відповіла на закид Китаю щодо "возз'єднання" країн
Лідерка Тайваню, який опинився в центрі зростання напруженості між США й Китаєм, заявила, що загроза з боку Пекіна зростає "з кожним днем".
Військові США на початку 2020 року опублікували, але згодом видалили відео, на якому американські спецпризначенці тренували солдатів на Тайвані. У листопаді того ж року міністерство оборони Тайваню оголосило, але потім спростувало місцевим ЗМІ, що американські війська навчають місцевих солдатів на острові.
Напруга між Тайванем та Китаєм: останні новини
- Понад рік Тайвань скаржився на неодноразові місії військово-повітряних сил Китаю біля острова.
- Сполучені Штати висловили стурбованість "провокаційною військовою діяльністю" Китаю. У Вашингтоні заявили, що продовжать надавати підтримку Тайваню.
- Зокрема, 56 китайських бойових літаків 5 жовтня увійшли в зону протиповітряної оборони Тайваню. Це найбільше зі зареєстрованих вторгнень ВПС Китаю.
- 10 жовтня очільник Китаю Сі Цзіньпін заявив про мирне возз'єднання Тайваню з Китаєм. Проте президентка Тайваню Цай Інвень наголосила, що острів надалі зміцнюватиме військову оборону й не планує підкорюватись Пекіну.