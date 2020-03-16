Лидер Каталонии Ким Торра заболел коронавирусом

У экс-главы правительства Каталонии Кима Торри обнаружили коронавирус. Он известен своей позицией о независимости Каталонии от Испании.

Торра еще 15 марта самоизолировался и будет находиться на карантине. О положительном результате теста Торра написал в своем твиттере.

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Это не первый случай заражения среди кругов чиновников в Испании. 15 марта коронавирус подтвердили у жены главы правительства Испании Бегоньи Гомес. Вместе со своим мужем она находится в самоизоляции.

Что известно о Кима Торру?Политику 57 лет. Он юрист и писатель, ранее работал журналистом и издателем. Известный своей сепаратистской позицией за независимость Каталонии от Испании.



В декабре 2019 года Торру лишили возможности занимать государственные должности в Испании. 3 января 2020 избирательный совет Испании отстранила Торру из состава парламента Каталонии. Среди предпосылок этого был отказ Торри убрать сепаратистскую символику с административных зданий Каталонии. На выборах в парламент Каталонии, в декабре 2017 года, Ким Торра был избран депутатом от коалиции «Вместе за Каталонию», которую возглавлял Карлес Пучдемон.

Из-за распространения коронавируса в Испании 14 марта ввели чрезвычайное положение и ограничили передвижение по стране.

По состоянию на 16 марта в Испании количество зафиксированных случаев заболевания превысило 9 тысяч 400 человек. 335 человек умерли. Среди них в частности испанский футболист Франциско Гарсия.