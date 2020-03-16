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      Лідер Каталонії Кім Торра захворів на коронавірус

      - Читать новость на русском
      У Кіма Торри коронавірус / фото з твітера Торри

      У ексочільника уряду Каталонії Кіма Торри виявили коронавірус. Він відомий своєю позицією щодо незалежності Каталонії від Іспанії.

      Торра ще 15 березня самоізолювався та перебуватиме в карантині. Про позитивний результат тесту Торра написав у своєму твітері.

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      Це не перший випадок зараження серед кіл чиновників в Іспанії. 15 березня коронавірус підтвердили у дружини глави уряду Іспанії Бегоньї Гомес. Разом зі своїм чоловіком вона перебуває в самоізоляції.

      Що відомо про Кіма Торру? Політику 57 років. Він юрист і письменник, раніше працював журналістом та видавцем. Відомий своєю сепаратистською позицією за незалежність Каталонії від Іспанії.

      У грудні 2019 року Торру позбавили можливості обіймати державні посади в Іспанії. 3 січня 2020 виборча рада Іспанії усунула Торру зі складу парламенту Каталонії. Серед передумов цього була відмова Торри прибрати сепаратистську символіку з адміністративних будівель Каталонії. На виборах до парламенту Каталонії, у грудні 2017 року, Кім Торра був обраний депутатом від коаліції «Разом за Каталонію», яку очолював Карлес Пучдемон.

      Через поширення коронавірусу в Іспанії 14 березня ввели надзвичайни стан і обмежили пересування по країні. 

      Станом на 16 березня в Іспанії кількість зафіксованих випадків захворювання перевищила 9 тисяч 400 осіб. 335 осіб померли. Серед них зокрема іспанський футболіст Франціско Гарсія.

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Здоров'я Новини політики Каталонія
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