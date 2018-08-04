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Лидер ОУН пригрозил революцией в Украине: "Мы выйдем на улицы"

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Кохановский призвал менять власть
Кохановский призвал менять власть / Фото из открытых источников

Руководитель общественной организации "Добровольческий рух ОУН" Николай Кохановский заявил, что в Украине необходимо сменить власть и построить новое государство. Если же этого не случится, Кохановский пригрозил "выйти на улицы".

Свое заявление лидер "Добровольческого движения ОУН" сделал в эфире "МагнолияТВ".

Или мы меняем власть и забираем свое государство, и строим совершенно новое государство, или мы вообще потеряем все: и независимость, и вообще – такое понятие как нация растворится,
– заявил Кохановский.

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Активист также подчеркнул, что поскольку он является лидером украинских националистов, то имеет право говорить от имени всей страны.

"Мы выйдем на улицы, если вы нас не слышите, мы разгромим российский банк", – заверил лидер "Добровольческого движения ОУН".

"Мы знаем, как лучше сделать для этой страны. Мы, во всяком случае, выбрали свой путь. Без лукавства, без лишних разговоров, зная правду, чего мы в действительности хотим для этого народа", – подчеркнул Кохановский.

Теги: Новости Украины Новости политики Добровольцы протесты Николай Коханивский
Источник: 24 Канал
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