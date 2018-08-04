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Лідер "ОУН" пригрозив революцією в Україні: "Ми вийдемо на вулиці"

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Коханівський закликав змінювати владу
Коханівський закликав змінювати владу / Фото з вільних мереж

Керівник громадської організації "Добровольчий рух ОУН" Микола Коханівський заявив, що в Україні необхідно змінити владу та збудувати нову державу. Якщо ж цього не трапиться, Коханівський пригрозив "вийти на вулиці".

Свою заяву лідер "Добровольчого руху ОУН" зробив в ефірі "МагноліяТВ".

Або ми міняємо владу і забираємо свою державу, і будуємо абсолютно нову державу, або ми взагалі втратимо все: і незалежність, і взагалі – таке поняття як нація розчиниться,
– заявив Коханівський.

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Активіст також наголосив, що оскільки він є лідером українських націоналістів, то має право говорити від імені всієї країни.

"Ми вийдемо на вулиці, якщо ви нас не чуєте, ми розгромимо російський банк", – запевнив лідер "Добровольчого руху ОУН".

"Ми знаємо, як краще зробити для цієї країни. Ми, у крайньому разі, вибрали свій шлях. Без лукавства, без зайвих розмов, знаючи правду, чого ми насправді хочемо для цього народу", – наголосив Коханівський.

Теги: Новини України Новини політики Микола Коханівський протести Добровольці
Джерело: 24 Канал
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