Инцидент произошел вечером 30 октября вблизи одного из избирательных участков грузинской столицы. Нападение попало на видео, ведь в то время Мелия давал комментарий.

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Нешуточные страсти на участке

По данным издания Netgazeti , на участке выключили свет. Узнав об этом, туда приехал Мелия. Он заявлял, что отключение было намеренным.

На место также прибыл член "Грузинской мечты", депутат парламента Бэка Давитулиани. Он убеждал, что произошло короткое замыкание. Что касается Мелия, по словам парламентария, тот проигрывает выборы и желает их сорвать.

Когда Мелия давал комментарий журналистам о ситуации на участке, активировались лица, начавшие оскорблять политика. Один из них прорвался через полицейскую границу и ударил кандидата в мэры по голове.

Мы не дадим им сфальсифицировать. Отключить свет, собрали шпану во главе с этим якобы депутатом,

– заявил Мелия и получил удар в голову от человека позади.

Нападавшего задержали

Мужчину задержали сразу после того, как тот ударил Мелия. Также правоохранители открыли уголовное производство по статье "Насилие или угроза насилия в помещении для голосования, месте размещения избирательной комиссии или на прилегающей к ним территории".

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Что этому предшествовало

Накануне Мелия заявлял о своей победе. Также он призвал Саакашвили прекратить голодовку. Бывший грузинский президент находится в изоляторе города Рустави.

"Когда составят итоговые протоколы и кандидатов от оппозиции объявят победителями, я бы хотел, чтобы Михеил Саакашвили прекратил голодовку, потому что он нужен нам живым и здоровым", – подчеркивал Мелия.

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