Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, с каждым новым успехом украинской армии НАТО становится все более решительным.

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Украина на защите свободного мира

Как отметил публицист, Байден резко заявлял, что они будут защищать каждый клочок территории НАТО. В то же время добавил, что Украины это не касается. Именно в этом состоит противоречивость его позиции.

Лидером свободного мира является Украина, а не США. Андрей Пионтковский Российский публицист

Он отметил, что все привыкли считать таким лидером человека, сидящего в кресле овального кабинета в Белом доме. Впрочем, по его мнению, последние 12 лет это место пустует.

Зеленский стал мировой фигурой

По словам Пионтковского, Бараку Обаме, Дональду Трампу и, к сожалению, Джо Байдену не удалось стать лидерами свободного мира. Он подчеркнул, что сейчас нет такого человека, как Рональд Рейган, Уинстон Черчилль или Маргарет Тэтчер.

Всех их приходится заменять одному Зеленскому, ставшему мировой фигурой. Это его большое достижение. Он безупречно ведет себя в этой кризисной ситуации. Впрочем, это также достижение всего украинского народа и украинской армии. Андрей Пионтковский Российский публицист

Пионтковский отметил, что после войны место Украины в системе международных отношений будет совсем другим. Кроме того, похвалил Зеленского за невероятно точное завершение речи во время выступления на саммите НАТО.

Пощечина мировым лидерам

Тогда президент Украины снова упрекнул Альянс в том, что они трусы, поскольку не решаются закрыть небо над Украиной или предоставить истребители. В то же время попросил НАТО от имени украинских военных, защищающих весь свободный мир – больше никогда не говорить, что украинская армия не отвечает каким-либо их стандартам.

"Это была отличная пощечина Западным лидерам", – подытожил Пионтковский.

Пионтковский заявил, что лидером свободного мира является Украина: смотрите видео