Подробности сообщает издание Financial Times со ссылкой на трех чиновников.

Что думают в Европе о высказываниях Зеленского в адрес Трампа?

Откровенные высказывания украинского руководства в адрес главы Белого дома удивили европейских дипломатов. Именно поэтому представители блока планируют озвучить дипломатические предостережения относительно подобных заявлений непосредственно во время саммита.

Возможно, это и правда, но не всегда нужно говорить об этом вслух,

– отметил один из собеседников журналистов, знакомый с подготовкой предстоящей встречи.

Дипломаты подчеркивают, что из-за нестабильности трансатлантических отношений тон послания европейской стороны будет сочувственным, однако твердым. Несмотря на замечания по поводу публичной риторики Киева, европейские лидеры намерены полностью подтвердить дальнейшую всестороннюю поддержку Украины.

К слову, серия дипломатических встреч Зеленского пройдет 15 – 16 октября в Брюсселе.

Причины напряженности в публичных заявлениях

Беспокойство союзников вызвало предыдущее интервью Владимира Зеленского для Financial Times, в котором он заявил о чувстве предательства из-за дизельного соглашения Вашингтона с Москвой и объявленного энергетического перемирия.

Глава государства предположил, что Украина рискует потерять США в качестве союзника, и призвал американскую сторону оставаться нейтральным посредником.

Но если ты посередине, то должен оставаться посередине, а не становиться на неправильную сторону. Я считаю, что его советники ошибаются. Не знаю, кто подталкивает его не в том направлении. Это не та сторона истории, которая является правильной,

– подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер также сделал акцент на необходимости открыто координировать ключевые направления взаимодействия с Соединенными Штатами, в частности функционирование систем Starlink и передачу разведывательных данных.

Дипломатический контекст отношений Киева и Вашингтона

Напомним, ранее мы писали о резких заявлениях со стороны США, когда Дональд Трамп предложил Украине сменить руководство ради подписания соглашения с Россией.

В то же время украинские переговорщики обратились к специальным представителям Трампа с просьбой провести новый раунд переговоров в Европе, чтобы сохранить прямой диалог между странами.