Подробиці повідомляє видання Financial Times із посиланням на трьох посадовців.

Що думають у Європі щодо слів Зеленського на адресу Трампа?

Відверті висловлювання українського керівництва на адресу очільника Білого дому здивували європейських дипломатів. Саме тому представники блоку планують озвучити дипломатичні застереження щодо подібних заяв безпосередньо під час саміту.

Можливо, це й правда, але не завжди потрібно говорити про це вголос,

– зазначив один зі співрозмовників журналістів, ознайомлений із підготовкою майбутньої зустрічі.

Дипломати наголошують, що через нестабільність трансатлантичних відносин тон послання європейської сторони буде співчутливим, проте водночас твердим. Попри зауваження щодо публічної риторики Києва, європейські лідери мають намір повністю підтвердити подальшу всебічну підтримку України.

До слова, низка дипломатичних зустрічей Зеленського пройде 15 – 16 жовтня в Брюсселі.

Причини напруженості у публічних заявах

Занепокоєння союзників викликало попереднє інтерв'ю Володимира Зеленського для Financial Times, у якому він заявив про відчуття зради через дизельну домовленість Вашингтона з Москвою та оголошене енергетичне перемир'я.

Глава держави припустив, що Україна ризикує втратити США як союзника, і закликав американську сторону залишатися нейтральним посередником.

Та якщо ти посередині, то маєш залишатися посередині, а не ставати на неправильний бік. Я вважаю, що його радники помиляються. Не знаю, хто підштовхує його не в тому напрямку. Це не той бік історії, який є правильним,

– підкреслив Зеленський.

Український лідер також акцентував увагу на необхідності відкрито координувати критичні напрямки взаємодії зі Сполученими Штатами, зокрема функціонування систем Starlink і передачу розвідувальних даних.

Дипломатичний контекст відносин Києва та Вашингтона

Нагадаємо, раніше ми писали про різкі заяви з американського боку, коли Дональд Трамп запропонував Україні змінити керівництво задля підписання угоди з Росією.

Водночас українські перемовники запросили спеціальних представників Трампа провести новий раунд перемовин у Європі, щоб зберегти прямий діалог між країнами.