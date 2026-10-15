Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі.

Які подробиці надав президент про свій візит?

Володимир Зеленський зазначив, що 15 жовтня має заплановані зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Франції Еммануелем Макроном.

Також президент України зустрінеться з прем'єрами Польщі, Данії та Бельгії та проведе аудієнцію з королем Філіпом.

На 16 жовтня заплановані зустрічі з президентами Євроради та Єврокомісії і з прем'єр-міністрами Угорщини, Фінляндії та Швеції.

Ми всі в Європі хочемо, щоб ця війна закінчилася. І для цього потрібні сигнали сили – більше реального тиску на Росію та більше оборонної підтримки для України. Зараз особливо важливо діяти разом, щоб захистити життя,

– підкреслив президент.

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Нагадаємо, що напередодні, 14 жовтня, Володимир Зеленський зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом III, якому подякував за аудієнцію та незмінну підтримку України.

Після цього президент прибув на Даунінг-стріт, де його зустрів Енді Бернем. Переговори тривали понад годину. Сторони обговорили російські удари по українських містах, цивільному населенню та критичній інфраструктурі, а також зміцнення ППО.

За результатами зустрічі домовилися пришвидшити постачання британських засобів протиповітряної оборони для протидії реактивним "Шахедам". Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ розраховує на нові пакети військової та енергетичної допомоги від союзників. Він також подякував партнерам за підтримку.