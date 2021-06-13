Соответствующую информацию 13 июня обнародовала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, лидеры "Большой семерки" находятся на пути к @COP26 – 26 Конференции ООН по изменению климата в Глазго, которая запланирована на 1 – 12 ноября 2021 года.
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"Партнеры по G7 подписали знаковые совместные обязательства по достижению нулевых выбросов до 2050 года, самое позднее, и удержанию повышения температуры в пределах 1,5 градуса Цельсия на достижимую перспективу. Мы сделаем все необходимое, чтобы соблюсти эти 1,5 градуса", – написала Урсула фон дер Ляєн.
Как будут достигать климатических целей
Кроме того, в следующем сообщении в твиттере она обратила внимание на способы, которыми наиболее развитые страны мира будут достигать соответствующих климатических целей.
Нам нужно декарбонизировать энергетический сектор – 25% энергии Европейского Союза исходит от возобновляемых источников и мы поставили цель достичь 38% к 2030 году,
– отметила президентка Еврокомиссии.
Также она добавила, что партнеры по "Большой семерке" согласились постепенно отказаться от угля.
Саммит G7 в Великобритании: главное
- Лидеры стран "Большой семерки" собрались на саммит в Великобритании, который запланировали на 11 – 13 июня. Это первая с начала пандемии очная встреча лидеров G7.
- В качестве "стран-гостей" на встречу пригласили Австралию, Индию, Южную Корею и Южно-Африканскую Республику.
- Главные темы встречи – противодействие пандемии COVID-19, поддержка международного правопорядка и реагирования на вызовы в сфере международной безопасности в частности.