Соответствующую информацию 13 июня обнародовала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, лидеры "Большой семерки" находятся на пути к @COP26 – 26 Конференции ООН по изменению климата в Глазго, которая запланирована на 1 – 12 ноября 2021 года.

К теме Противостояния Китаю и борьба с пандемией: о чем говорили во второй день саммита G7

"Партнеры по G7 подписали знаковые совместные обязательства по достижению нулевых выбросов до 2050 года, самое позднее, и удержанию повышения температуры в пределах 1,5 градуса Цельсия на достижимую перспективу. Мы сделаем все необходимое, чтобы соблюсти эти 1,5 градуса", – написала Урсула фон дер Ляєн.

Как будут достигать климатических целей

Кроме того, в следующем сообщении в твиттере она обратила внимание на способы, которыми наиболее развитые страны мира будут достигать соответствующих климатических целей.

Нам нужно декарбонизировать энергетический сектор – 25% энергии Европейского Союза исходит от возобновляемых источников и мы поставили цель достичь 38% к 2030 году,

– отметила президентка Еврокомиссии.

Также она добавила, что партнеры по "Большой семерке" согласились постепенно отказаться от угля.

Саммит G7 в Великобритании: главное