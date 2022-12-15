Дело в том, что и президент Южной Кореи Юн Сук Йол и его предшественник Мун Чже Ин являются любителями собак.

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Между ними разразился спор о том, кто должен ухаживать и платить за содержание собак, ведь они фактически являются собственностью южнокорейского правительства. В прошлом месяце г-н Мун отказался от собак, заявив, что правительство г-на Юна не хочет, чтобы оно их удерживало.

Офис господина Юна отрицал эти претензии, заявив, что сейчас ведутся переговоры о том, как ухаживать за собаками и кто должен за них платить.

Собачки остались без хозяина

Не имея перспектив для быстрого достижения согласия, собак переместили в ветеринарную больницу для временного пребывания в прошлом месяце, а затем нашли новый дом в муниципальном зоопарке в южном городе Кванджу.

Спор вокруг опеки над двумя собаками является примером того, как политические разногласия часто становятся публичными зрелищами в Южной Корее.

– отмечает издание, описывающее ситуацию.

Ким Чен Ын подарил собак лидеру Южной Кореи: как это было

Еще в 2018 году лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил собак г-ну Муну, когда тот посетил Пхеньян для переговоров на высшем уровне во время редкого периода сближения на Корейском полуострове. Такой подарок был символом мира, который привел только к ссорам и противоречиям.



Ким Чен Ин и Мун Чжэ Ин / Фото Associated Press