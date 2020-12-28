Страны ЕС уже начали массовую вакцинацию своего населения против коронавируса. В первую очередь прививают медиков и людей, находящихся в зоне риска. Однако свой шанс не упустили и лидеры Словакии и Греции, которым 27 декабря ввели вакцину против COVID-19.

Против недуга вакцинировались президент Словакии Зузана Чапутова, а также президент и премьер-министр Греции Екатерина Сакелларопулу и Кириакос Мицотакис. Об этом сообщили на сайтах словацкого и греческого ведомств.

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Как вакцинировали лидера Словакии

Чапутова считает вакцинацию "единственным способом" победить COVID-19 и "вернуть жизнь в нормальное русло".

Поэтому я согласилась на предложение министра здравоохранения и сделала прививку,

– объяснила она.

В Словакии 27 декабря началась вакцинация населения. Президент стала первой, кто сделал прививку против COVID-19. Ей ввели вакцину в Университетской больнице Братиславы. Прививку сделали также некоторые члены правительства и парламента.

Вакцинация против коронавируса президента Словакии / Фото Prezident.sk

Прививка лидера Греции

В Греции президент и премьер-министр сделали прививку одними из первых. Президент Сакелларопулу привилась в больнице "Евангелисмос" в Афинах. А главе правительства Мицотакису ввели вакцину в университетской больнице "Аттикон". Мицотакис также назвал прививку единственным средством против COVID-19.



Президент Греции вакцинировалась против коронавируса / Фото Presidency.gr

Зауважимо, що вакцинуватися проти COVID-19 почали лідери різних країн світу. Нещодавно щеплення зробив президент Чехії, а ще раніше – новий очільник США Джо Байден.

Вакцинация в Европе: что известно

С 27 декабря в европейских странах приступили к вакцинации населения против коронавирусной инфекции.

ЕС пока разрешил применение единственного препарата – от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.

Вакцину начали вводить, в частности, жителям Германии, Франции, Испании, Австрии, Болгарии, Чехии и Италии.



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