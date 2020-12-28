Країни ЄС вже почали масову вакцинацію свого населення проти коронавірусу. Першочергово щеплять медиків та людей, що перебувають у зоні ризику. Однак свій шанс не втратили й лідери Словаччини та Греції, яким 27 грудня ввели вакцину проти COVID-19.

Проти недуги вакцинувалися президентка Словаччини Зузана Чапутова, а також президентка і прем'єр-міністр Греції, Катерина Сакелларопулу і Кіріакос Міцотакіс. Про це повідомили на сайті Словацького та Грецького відомств.

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Як вакцинували лідерку Словаччини

Чапутова вважає вакцинацію "єдиним способом" перемогти COVID-19 і "повернути життя в нормальне русло".

Тому я погодилася на пропозицію міністра охорони здоров'я і зробила щеплення,

– пояснила вона.

У Словаччині 27 грудня почалася вакцинація населення. Президентка стала першою, хто зробив щеплення проти COVID-19. Їй ввели вакцину в Університетській лікарні Братислави. Щеплення зробили також деякі члени уряду і парламенту.



Вакцинація проти коронавірусу президентки Словаччини / Фото Prezident.sk

Щеплення лідерки Греції

У Греції президентка і прем'єр-міністр зробили щеплення одними з перших. Президентка Сакелларопулу прищепилася в лікарні "Евангелісмос" в Афінах. А главі уряду Міцотакіса ввели вакцину в університетській лікарні "Аттікон". Міцотакіс також назвав щеплення єдиним засобом проти COVID-19.



Президентка Греції вакцинувалася проти коронавірусу / Фото Presidency.gr

Зауважимо, що вакцинуватися проти COVID-19 почали лідери різних країн світу. Нещодавно щеплення зробив президент Чехії, а ще раніше – новий очільник США Джо Байден.

Вакцинація у Європі: що відомо

З 27 грудня в європейських країнах приступили до вакцинації населення проти коронавірусної інфекції.

ЄС поки дозволив застосування єдиного препарату – від американської компанії Pfizer і німецької BioNTech.

Вакцину почали вводити, зокрема, жителям Німеччини, Франції, Іспанії, Австрії, Болгарії, Чехії та Італії.



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