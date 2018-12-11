Во вторник, 11 декабря, были сыграны два матча группового этапа Лиги чемпионов.

"Галатасарай" на собственном поле устроил голепад с "Порту". Гости побеждали 3:1, однако позволили турецким футболистам сократить счет. Ничью для стамбульцев мог вырвать Фегули, однако ему не удалось реализовать пенальти.

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Галатасарай – Порту 2:3

Голи: Фегули 45+1 (пен.), Дердийок, 65 – Фелиппе, 17, Марега, 42, Оливейра, 57

Незабитый пенальти: Фегули, 67 (Гал.)

"Шальке" Евгения Коноплянки, который вышел в старте немецкого клуба, смогло победить российский "Локомотив". В компенсированное арбитром время единственный гол в матче забил Шопф. Евгений Коноплянка отыграл весь матч.

Шальке – Локомотив 1:0

Голы: Шопф, 90+1

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