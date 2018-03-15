Лига Европы 2017/2018: результаты всех матчей 1/8 финала

В четверг. 15 марта, были сыграны все матчи 1/8 финала Лиги Европы. Среди них – и матч "Динамо" против итальянского "Лацио". Поэтому определились все команды, которые прошли в четвертьфинал ЛЕ.

Из-за удаленности Москвы от остальной Европы и значительной разницы в часовых поясах, российские клубы дома свои матчи проводят раньше других участников. Поэтому первый четверть финалист определился в матче московского "Локомотива" и мадридского "Атлетико". Первым матч в Испании "матрасники" выиграли 3:0. Еще больший разгром учинили в Москве. Если в первом тайме команды обменялись голами, то во втором тайме "Атлетико" отличился еще четыре раза, а Фернандо Торрес сделай дубль

Локомотив – Атлетико 1:5 (по сумме двух матчей 1:8)

Голы: Рыбус, 20 – Корреа, 16 Ньигес, 47, Торрес, 65 (пен.), 70, Гризманн, 85.

Интересный матч для украинцев состоялся в Киеве, где на НСК "Олимпийский" "Динамо" принимало итальянское "Лацио". Первый матч в Риме закончился со счетом 2:2, что оставляло довольно неплохие шансы украинской команде. Однако голы после подачи угловых оставили "Динамо" без Лиги Европы.

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Динамо – Лацио 0:2 (по сумме двух матчей 2:4)

Голы: Лукас, 23, где Врэй, 83

Кінець єврокубкового сезону для українських клубів..



Динамо – Лаціо – 0:2 – відео голів та огляд матчу дивіться за посиланням https://t.co/kKv8S099c9 pic.twitter.com/FevjBdw2xB — Футбол 24 (@football24tv) 15 березня 2018 р.

В российско-германском противостоянии между "Зенитом" и "Лейпцигом" сильнее оказалась именно немецкая команда. "Лейпциг" уверенно победил дома, хоть и с минимальным счетом. На победу гости могли рассчитывать и в Санкт-Петербурге. Однако не сложилось – главная надежда немецкого футбола Тимо Вернер не сумел реализовать пенальти. Да и ничейного счета оказалось достаточно, чтобы пройти в следующую стадию турнира.

Зенит – Лейпциг 1:1 (по сумме двух матчей 2:3)

Голы: Дриусси, 45 + 1 – Огюстен, 22

Нереализованный пенальти: Вернер, 82

Обидчик луганской "Зари" на групповой стадии турнира, который в 1/16 Лиги Европы выбил московский "Спартак" – испанский "Атлетик" так и не сумел пройти дальше. В первом матче баски уступили "Марселю". Потерпели поражение и в ответном матче дома. Димитри Пайе до перерыва и Лукас Окампос во втором тайме сделали преимущество французов более чем убедительным. "Атлетик" отыграл один гол усилиям Иньяки Вилиямса, однако удаление Арица Адуриса за 14 минут до окончания основного времени похоронило надежды испанцев хотя бы на домашнюю ничью. "Марсель" проходит дальше.

Атлетик – Марсель 1:2 (по сумме двух матчей 2:5)

Голы: Уильямс, 74 – Пайе, 37, Окампос, 52

Удаление: Адурис, 76 (вторая желтая)

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Чешская команда после выездного поражения выполнила "программу-минимум" в матче против португальского "Спортинга" – забила два гола и не пропустила. Дубль на счету Марека Бакоша. Однако уже в добавленное арбитром время "Виктория" могла вылететь, когда в ее ворота был назначен пенальти. Но Бас Дост не реализовал удар с отметки. Поэтому команды четвертьфиналиста Лиги Европы определяли уже в овертайме. Гол полузащитника "Спортинга" Родриго Батталья уже в конце первого дополнительного тайма вывел португальскую команду в следующий раунд соревнований

Виктория (Пльзень) – Спортинг 2:1 (ОТ) (по сумме двух матчей 2:3)

Голы: Бакош, 6, 65, – Батталья, 105 + 2

Единственной российской командой, которая пробилась в 1/4 Лиги Европы, стал ЦСКА. Хотя шансов у команды было меньше, чем у "Зенита". Дома московская команда проиграла французскому "Лиону" с минимальным счетом. Однако во Франции первыми забили именно россияне. После перерыва Максвелл Корне сравнял счет. Но ЦСКА за четыре минуты забило дважды – отличились Муса и Понтус Вернблюм. Все, что смог "Лион" – еще один гол в исполнении Мариано Диаса. Однако за 20 минут, которые оставались до окончания игры, забить еще один гол французам не удалось, несмотря на то, что даже вратарь ходил в чужую штрафную на подачу со штрафного. При равном счете дальше проходит ЦСКА из-за правил выездного гола.

Лион – ЦСКА (Москва) 2:3 (по сумме двух матчей 3:3, ЦСКА проходит т.д.)

Голы: Корне, 58, Диас, 71 - Головин, 39, Муса, 61, Вернблюм, 65

Еще один матч, который мог вызвать интерес у украинцев – игра дортмундской "Боруссии", за которую выступает Андрей Ярмоленко. Хотя украинец сейчас не играет из-за травмы, и в этом матче свои команде помочь не мог. В первой игре "Зальцбург" одержал несколько неожиданную победу в Германии, поэтому "Боруссии" во что бы то ни стало следовало побеждать. Однако зрители на "Ред Булл Арене" голов так и не увидели. Хотя вряд ли этому расстроились, ведь их команда прошла дальше. "Боруссия" же теперь может сконцентрироваться на внутреннем чемпионате.

Зальцбург – Боруссия (Дортмунд) 0:0 (по сумме двух матчей 2:1)

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Матч топ-уровня в Лиге Европы на столь ранней стадии. Обе команды декларируют свое желание играть в самом престижном клубном турнире Европы, однако дела в чемпионате у обоих коллективов идут не лучшим образом. Поэтому Лига Европы была хорошей возможностью пополнить свой музей очередным трофеем. Шанс сделать это остается у "Арсенала". Сначала "канониры" на выезде победили "Милан", а затем и дома одержали победу. Хотя первыми отличились "россо-нери", когда забил Чалханоглу. Но Дэнни Уэлбек еще в первом тайме с пенальти счет сравнял, а уже после перерыва забивали Джака и все тот же Дэнни Уэлбек.

Арсенал – Милан 3:1 (по сумме двух матчей 5:1).

Поэтому в 1/4 Лиги Европы прошли "Атлетико", "Лацио", "Лейпциг", "Марсель", "Спортинг", ЦСКА, "Зальцбург" и "Арсенал". Жеребьевка состоится в пятницу, 16 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне и начнется в 14:00 по киевскому времени. Первые поединки 1/4 финала Лиги Европы пройдут 5 апреля, ответные – 12 апреля. Подробное расписание станет известено после жеребьевки.