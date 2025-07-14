Об этом пишет политолог Алексей Курпас, комментируя уничтожение при попытке сопротивления убийц полковника СБУ Ивана Воронича, передает 24 Канал.

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Эксперт объяснил сходство с Моссадом

Эксперт считает, что СБУ системно показывает врагам и их агентам, что отвечать за каждое убийство все равно придется.

Месть неотвратима. Нет сомнений – куратор из ФСБ обещал киллерам, что даже если их поймают, то агентов потом обменяют. Не обменяют. И каждый, кого в следующий раз будут отправлять из кремля на подобное задание, будет видеть перед глазами видео руководителя СБУ Малюка записанное на фоне ликвидированных киллеров. Малюк лично руководил этой операцией и продемонстрировал и врагам, и всему обществу, что означает словосочетание "дело чести",

– акцентирует Курпас.

Политолог напоминает, что после того, как Малюк возглавил СБУ и провел первые операции, пресса начала сравнивать Службу с израильским Моссадом.

"После "Паутины" уже заговорили о том, что Моссаду надо тянуться до уровня СБУ. Но есть вещи, которые две спецслужбы объединяет. Моссад всегда мстил за своих. Сейчас СБУ демонстрирует, что такое украинская месть", – пишет эксперт.

"Нет сомнений – все контакты киллеров ФСБ подчиненным Малюка уже хорошо известны. Как известны и те, кто отдавал им приказы. Никаких новых данных следствию ликвидированные дать не могли. Зато их ликвидация стала сигналом тем, кто захочет стать киллером и приехать в Украину. Сигнал этот прост: стать агентом ФСБ означает выбрать билет в один конец", – резюмирует политолог.

Напомним ранее стало известно, что СБУ ликвидировала киллеров, которые убили в Киеве полковника СБУ Ивана Воронича. Кара настигла агентов ФСБ через несколько дней после преступления: они оказали сопротивление при задержании.

