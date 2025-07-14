Про це пише політолог Олексій Курпас, коментуючи знищення при спробі опору вбивць полковника СБУ Івана Воронича, передає 24 Канал.

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Експерт пояснив схожість з Моссадом

Експерт вважає, що СБУ системно показує ворогам та їх агентам, що відповідати за кожне вбивство все одно доведеться.

Помста невідворотна. Немає сумнівів – куратор з ФСБ обіцяв кілерам, що навіть якщо їх спіймають, то агентів потім обміняють. Не обміняють. І кожен, кого наступного разу будуть відправляти з кремля на подібне завдання, буде бачити перед очима відео керівника СБУ Малюка записане на фоні ліквідованих кілерів. Малюк особисто керував цією операцією і продемонстрував і ворогам, і всьому суспільству, що означає словосполучення "справа честі",

– акцентує Курпас.

Політолог нагадує, що після того, як Малюк очолив СБУ і провів перші операції, преса почала порівнювати Службу з ізраїльським Моссадом.

"Після "Павутини" вже заговорили про те, що Моссаду треба тягнутись до рівня СБУ. Але є речі, які дві спецслужби об'єднує. Моссад завжди мстився за своїх. Зараз СБУ демонструє, що таке українська помста", – пише експерт.

"Немає сумнівів – всі контакти кілерів ФСБ підлеглим Малюка вже добре відомі. Як відомі й ті, хто віддавав їм накази. Ніяких нових даних слідству ліквідовані дати не могли. Зате їх ліквідація стала сигналом тим, хто захоче стати кілером і приїхати в Україну. Сигнал цей простий: стати агентом ФСБ означає обрати квиток в один кінець", – резюмує політолог.

Нагадаємо раніше стало відомо, що СБУ ліквідувала кілерів, які вбили в Києві полковника СБУ Івана Воронича. Кара настигла агентів ФСБ за кілька днів після злочину: вони чинили опір під час затримання.

