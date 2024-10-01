Израиль неоднократно пытался ликвидировать лидера "Хезболлы" перед тем, как ему это таки удалось. Первые попытки датируют 2006 годом.

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В течение 20 лет собирали информацию

Во время войны с "Хезболлой" в 2006 году Израиль трижды пытался убить Насраллу, однако ему удавалось избежать смерти.

По словам нынешних и бывших должностных лиц, которые поговорили с изданием, Израиль улучшил качество разведданных после того, как попытки убийства высшего руководства группировки потерпели неудачу в 2006 году.

Поэтому в течение 20 лет израильская разведка собирала информацию о "Хезболле". Ее получали с помощью спутников-шпионов, беспилотников и киберхакинга.

Специальное подразделение разработало алгоритмы, обрабатывающие терабайты этих данных, в частности визуальных изображений, в поисках самодельной взрывчатки на обочине дороги, вентиляционного отверстия над тоннелем или неожиданной бетонной арматуры, что могло бы означать наличие бункера.

За годы отслеживания информации о "Хезболле" Израиль сформировал такой банк целей, что в первые дни кампании планировали уничтожить три тысячи объектов.