Ізраїль неодноразово намагався ліквідувати лідера "Хезболли" перед тим, як йому це таки вдалось. Перші спроби датують 2006 роком.

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Протягом 20 років збирали інформацію

Під час війни з "Хезболлою" у 2006 році Ізраїль тричі намагався вбити Насраллу, однак йому вдавалось уникнути смерті.

За словами теперішніх і колишніх посадовців, які поговорили із виданням, Ізраїль покращив якість розвідданих після того, як спроби вбивства вищого керівництва угруповання зазнали невдачі у 2006 році.

Тому протягом 20 років ізраїльська розвідка збирала інформацію про "Хезболлу". Її отримували за допомогою супутників-шпигунів, безпілотників і кіберхакінгу.

Спеціальний підрозділ розробив алгоритми, що обробляють терабайти цих даних, зокрема візуальних зображень, у пошуках саморобної вибухівки на узбіччі дороги, вентиляційного отвору над тунелем або несподіваної бетонної арматури, що могло б означати наявність бункера.

За роки відстежування інформації про "Хезболлу" Ізраїль сформував такий банк цілей, що у перші дні кампанії планували знищити три тисячі об'єктів.