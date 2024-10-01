Раніше стало відомо, що Ізраїль проінформував Вашингтон про свій намір увійти до Лівану. Офіційні особи США попередили союзника, що ою обмежена наземна операція може, зрештою, розширитися за масштабом і перетворитися на довгострокове вторгнення.

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Реакція США

Міністр оборони США Ллойд Остін 30 вересня провів телефонну розмову з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом.

Американський чиновник висловив підтримку діям Ізраїля. Він наголосив, що США погодилися з необхідністю демонтажу інфраструктури, яка використовується для нападів Хезболли на північ Ізраїлю. Остін підкреслив, що ця операція потрібна, аби запобігти повторенню атакам, які були скоєні 7 жовтня.

Остін також дав зрозуміти колезі, що Сполучені Штати підтримують право Ізраїлю на самозахист.

Висловлюючи підтримку операції ЦАХАЛ, Остін підкреслив, що вторгнення не є самоціллю.

Крім того, міністр дав чітко зрозуміти, що Вашингтон готовий захищати персонал, партнерів і союзників США перед обличчям загроз з боку Ірану та підтримуваних Іраном терористичних організацій і мають намір не дати будь-якій особі використати напруженість або розширити конфлікт.

До слова, невідомі атакували ракетами "Катюша" військову базу США,