Кривонос отрицает, что ему выдвигали условия, чтобы избежать принятия закона об ограничении независимости антикоррупционных органов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Как Кривонос уговаривал Зеленского не отписывать закон №12414?

По словам Кривоноса, о принятии противоречивого закона в парламенте он узнал во время рабочего визита в Лондон.

С нами никто не разговаривал, никаких ультиматумов не выдвигал, ничего подобного не было,

– подчеркнул Кривонос.

По возвращении в Украину в тот же вечер, он и Клименко встретились с президентом. По словам главы НАБУ, оба имели отдельные, но короткие встречи с Зеленским, во время которых пытались донести свое беспокойство.

"Мы просили его не подписывать этот закон. Приводили свои аргументы", – рассказал глава НАБУ.

Однако, как заметил Кривонос, на момент этих разговоров законопроект уже был подписан и опубликован.