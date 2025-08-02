Оказалось, что нардеп имеет связи с компанией, которая имеет связи с "ЛНР". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Честно" и OBOZ.UA.

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Что известно о разоблаченном на взятке "слуге" Кузнецове?

НАБУ разоблачило на получении взятки "Слугу народа" Алексея Кузнецова. Его жена получила 12 тысяч гривен "помощи на проживание ВПО". Однако супруги имеют собственное имение в Оболонском районе Киева.

В тот же день жена нардепа получила в "подарок" роскошное авто BMW X6 от компании, бывшие владельцы которой связаны с псевдоформированием "ЛНР" и имеют в России зарегистрированный луганский бизнес. То есть они платят налоги государству-агрессору.

Цена такого автомобиля достигает 100 тысяч долларов.

Из этого получается, что нардеп может быть связан с компанией, которая является налогоплательщиком в России и фактически вытекает из такой, работавшей на оккупированных территориях Луганской области.

Кто такой Алексей Кузнецов?

Алексей Кузнецов – Председатель подкомитета по вопросам прав и свобод лиц, проживающих на временно оккупированных территориях. Он и сам родом с оккупированных территорий – Луганщины. Там у него был бизнес, но потом он с женой переехал в Киев. В родном городе у него осталось несколько домов и помещений.

Своего жилья в столице он официально не имеет – арендует квартиру на 103 квадратных метра у Виты Саницкой.

Жена нардепа Алина Кузнецова официально работает помощницей нардепа от "Слуги народа" Александра Кабанова. Ее зарплата, как ни парадоксально, выше, чем у самого нардепа – 1 миллион 75 тысяч гривен в год (89,6 тысяч в месяц). Алексей Кузнецов в качестве нардепа получает всего 66,8 тысяч гривен месячной зарплаты.

На жену Кузнецов оформил "незавершенное строительство – дачного дома".



"Дачный дом" нардепа Кузнецова / Фото НАПК

Имея собственный дом, Алина Кузнецова все равно получала помощь на проживание в качестве ВПЛ. С 2021-го официально арендует автомобиль BMW X6 2021 года. Ее цена сейчас – более 80 тысяч долларов. Когда жена нардепа брала ее "в аренду", стоимость могла достигать 100 тысяч долларов. Хотя в декларации указано, что машина стоила в 2021-м около 2 миллионов гривен.

Этот автомобиль она арендует у компании "Транспеле". Ее владелица – Светлана Лесничевская. Ее семья владела также ОП Банком в Луганске. Директором того банка был Михаил Протасюк, который активно поддерживал формирование так называемого "ЛНР".

Компания Лесничевских с идентичным названием работала с регистрацией в России с 2015 по 2025 год.

Украинская "Транспеле" купила в 2021 году BMW X6 и сразу же передала ее Алине Кузнецовой.

Народный депутат Алексей Кузнецов стал фигурантом громкого антикоррупционного расследования НАБУ и САП. Его подозревают в причастности к схеме с "откатами" при закупке дронов и средств радиоэлектронной борьбы.