Виявилося, що нардеп має зв'язки з компанією, яка має зв'язки з "ЛНР". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Чесно" та OBOZ.UA.

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Що відомо про викритого на хабарі "слугу" Кузнєцова?

НАБУ викрило на отриманні хабаря "Слугу народу" Олексія Кузнєцова. Його дружина отримала 12 тисяч гривень "допомоги на проживання ВПО". Однак подружжя має власний маєток в Оболонському районі Києва.

У той же день дружина нардепа отримала у "подарунок" розкішне авто BMW X6 від компанії, колишні власники якої пов'язані з псевдоформуванням "ЛНР" та мають у Росії зареєстрований луганський бізнес. Тобто вони платять податки державі-агресору.

Ціна такого автомобіля сягає 100 тисяч доларів.

З цього виходить, що нардеп може бути пов'язаний з компанією, яка є платником податків у Росії та фактично витікає з такої, що працювала на окупованих територіях Луганської області.

Хто такий Олексій Кузнєцов?

Олексій Кузнєцов – Голова підкомітету з питань прав і свобод осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Він і сам родом з окупованих територій – Луганщини. Там у нього був бізнес, але потім він з дружиною переїхав до Києва. У рідному місті у нього лишилося кілька будинків та приміщень.

Свого житла у столиці він офіційно не має – орендує квартиру на 103 квадратні метри у Віти Саницької.

Дружина нардепа Аліна Кузнєцова офіційно працює помічницею нардепа від "Слуги народу" Олександра Кабанова. Її зарплата, як не парадоксально, вища, ніж у самого нардепа – 1 мільйон 75 тисяч гривень на рік (89,6 тисячі на місяць). Олексій Кузнєцов у якості нардепа отримує всього 66,8 тисяч гривень місячної зарплати.

На дружину Кузнєцов оформив "незавершене будівництво – дачний будинок".



"Дачний будинок" нардепа Кузнєцова / Фото НАЗК

Маючи власний будинок, Аліна Кузнєцова все одно отримувала допомогу на проживання у якості ВПО. З 2021-го офіційно орендує автомобіль BMW X6 2021 року. Її ціна зараз – понад 80 тисяч доларів. Коли дружина нардепа брала її "в оренду", вартість могла досягати 100 тисяч доларів. Хоча в декларації зазначено, що машина коштувала у 2021-му близько 2 мільйони гривень.

Цей автомобіль вона орендує у компанії "Транспеле". Її власниця – Світлана Леснічевська. Її сім'я володіла також ВП Банком у Луганську. Директором того банку був Михайло Протасюк, який активно підтримував формування так званого "ЛНР".

Компанія Леснічевських з ідентичною назвою працювала з реєстрацією у Росії з 2015 по 2025 рік.

Українська "Транспеле" купила у 2021 році BMW X6 і одразу ж передала її Аліні Кузнєцовій.

Народний депутат Олексій Кузнєцов став фігурантом гучного антикорупційного розслідування НАБУ і САП. Його підозрюють у причетності до схеми з "відкатами" при закупівлі дронів та засобів радіоелектронної боротьби.