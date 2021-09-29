Отказаться нужно и от комплектующих изделий, элементной базы, критических технологий. Укроборонпром определил товары, требующие замены.

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Как уменьшилась зависимость от товаров из России

Директор по закупкам Укроборонпрома Роман Аврамов рассказал, что в 2014 году зависимость предприятий от российского производителя составила более 12 тысяч номенклатур различных видов продукции.

Однако в течение 2014-2019 годов благодаря активному привлечению предприятиями Концерна украинских производителей, стран-партнеров и собственных производственных мощностей заменили примерно 4,5 тысячи позиций номенклатур товаров, а в 2020 году – еще 1,5 тысячи,

– рассказал Аврамов.

Какие товары нужно заменить

Сейчас список товаров составляет 3 тысячи единиц. Он постоянно обновляется. В целом говорится о замене таких групп товаров:

микро- и радиоэлектроника;

спецсплавы и специальные материалы;

подшипники;

электроприборы;

контрольно-измерительные приборы и другие компоненты.

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