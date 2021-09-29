Відмовитись потрібно і від комплектувальних виробів, елементної бази, критичних технологій. Укроборонпром визначив товари, які потребують заміни.
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Як зменшилась залежність від товарів з Росії
Директор із закупівель Укроборонпрому Роман Аврамов розповів, що у 2014 році залежність підприємств від російського виробника становила понад 12 тисяч номенклатур різних видів продукції.
Однак упродовж 2014-2019 років завдяки активному залученню підприємствами Концерну українських виробників, країн-партнерів та власних виробничих потужностей замінили приблизно 4,5 тисячі позицій номенклатур товарів, а у 2020 році – ще 1,5 тисячі,
– розповів Аврамов.
Які товари потрібно замінити
Наразі список товарів складає 3 тисячі одиниць. Він постійно оновлюється. Загалом мовиться заміну таких груп товарів:
- мікро- та радіоелектроніка;
- спецсплави та спеціальні матеріали;
- підшипники;
- електроприлади;
- контрольно-вимірювальні прилади та інші компоненти.
Імпортозаміщення в Укроборонпромі: що відомо
- Укроборонпром має відповідальних за імпортозаміщення. Однак постачальники можуть пропонувати продукцію, яка є аналогом російської. Для цього потрібно заповнити анкету на сайті Концерну.
- Таку систему застосовували впродовж 2021 року.
- До Концерну зверталися компанії як з України, так і зі Сполучених Штатів Америки, Китаю, Австрії.