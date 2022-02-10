Такое мнение он высказал в своем телеграм-канале, приводя пример Одесской области.

"На протяжении многих лет группа местных налоговых чиновников издевалась над бизнесом Одесской области. Предприятия, не нарушавшие закон, безосновательно по инициативе этих же чиновников заносились в рисковые, их работа блокировалась либо с целью последующего "платного" вывода из системы, либо под заказ конкурентов", – констатировал Даниил Гетманцев.

Он сообщил, что эти схемы прекращены правоохранительными органами и руководством Государственной налоговой службы.

Преступление выявили, обстоятельства преступления устанавливает следствие. А пока делаем все, чтобы все причастные к преступлениям чиновники навсегда покинули госслужбу. Выражаю благодарность за работу и содействие в очищении налоговой службы ГБР,

– отметил глава комитета ВР.

Депутат призвал бизнес активно сообщать руководству ГНС, правоохранительным органам и ему лично о любых злоупотреблениях чиновников из налоговой и таможенной служб.

"Знаю, что подобные проявления есть и в других областях. Дойдём до всех, но сделаем это значительно быстрее, если бизнес не будет молчать, бояться, упаси Боже, пытаться "зарешать", а будет сообщать нам о всех злоупотреблениях налоговиков и таможенников", – резюмировал Даниил Гетманцев.