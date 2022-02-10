Таку думку він висловив у своєму Телеграм-каналі, наводячи приклад Одеської області.

"Протягом багатьох років група місцевих податкових чиновників знущалася з бізнесу Одеської області. Підприємства, які не порушували закон, безпідставно з ініціативи цих чиновників заносилися в ризиковані, їхня робота блокувалася або з метою подальшого "платного" виведення із системи, або на замовлення конкурентів", – констатував Данило Гетманцев.

Він повідомив, що ці схеми припинено правоохоронними органами та керівництвом Державної податкової служби.

Злочин виявили, обставини злочину встановлює слідство. А поки що робимо все, щоб усі причетні до злочинів чиновники назавжди залишили держслужбу. Висловлюю подяку за роботу та сприяння в очищенні податкової служби ДБР,

– зазначив голова комітету ВР.

Депутат закликав бізнес активно повідомляти керівництву ДПС, правоохоронним органам та йому особисто про будь-які зловживання чиновників із податкової та митної служб.

"Знаю, що подібні прояви є і в інших сферах. Дійдемо до всіх, але зробимо це значно швидше, якщо бізнес не мовчатиме, не боятиметься, боронь Боже, не намагатиметься "зарішати", а повідомлятиме нам про всі зловживання податківців та митників", – резюмував Данило Гетманцев.