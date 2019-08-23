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      Лилия Сопельник переехала мальчика с мамой: что известно про тещу Притулы и Хомутынника

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      Теща Притулы Лилия Сопельник – биография виновницы ДТП в Киеве
      Биография тещи Притулы и Хомутынника: Лилия Сопельник / Фото из Facebook / Лилия Сопельник

      В Киеве теща Притулы и Хомутынника на высокой скорости сбила женщину с ребенком. Оба пострадавших госпитализированы с многочисленными травмами.

      Одна из дочерей женщины – Екатерина Притула, отказалась давать любые комментарии о состоянии здоровья своей матери. Однако по словам СМИ, с женщиной все в порядке. О жизни Лилии Сопельник известно мало, однако о ее бизнесе – читайте далее в материале.

      Читайте также: Женщина, которая сбила мальчика с мамой в Киеве, оказалась тещей Притулы и Хомутынника

      Краткая биография Лилии Сопельник

      Лилия Сопельник родилась в Донецке и воспитала двух дочерей – Екатерину и Светлану. Они вышли замуж за известных мужчин – Екатерина за известного шоумена Сергея Притулу, а Светлана – за экс-регионала Виталия Хомутынника. Соответственно, она является бабушкой дочери Сергея Притулы – Соломии и сына Виталия Хомутынника – Артема.

      Теща Притули, теща Хомутинніка
      Загадочная теща Сергея Притулы и Виталия Хомутынника

      В Донецке Лилия является учредителем общества с ограниченной ответственностью "Визит", которое занимается сдачей недвижимости. Интересно, что компания до сих пор продолжает свою деятельность в городе, который контролируется российскими оккупантами.

      Также в распоряжении Лилии есть две похожих компании, которые занимаются покупкой, продажей или строительством имущества: "Торг-Альянс" и "Инвест-Гейт". Стоит отметить, что она является бенефициаром одного из них.

      Еще одна киевская фирма женщины – "Ютиби груп", которая специализируется на оптовой торговле древесины, строительных материалах и санитарно-техническом оборудовании.

      Странно, что ни одной из ее компаний нет в системе Prozorro в то время, как страховая компания одной из ее дочерей – есть.

       

      Бизнес Лилии Сопельник
       

      Что известно про ДТП с участием Лилии Сопельник? В четверг, 22 августа, на днепровской набережной произошло ДТП, в котором пострадали мать и ее 9-летний сын.

      9-летний Ростислав получил закрытую травму живота и грудной клетки и был доставлен в "Охматдет".

      Его мать – Анжела также госпитализирована, она получила сотрясение головного мозга, перелом костей таза, она также находится в одной из больниц.

      По предварительной информации, 59-летняя водитель задним ходом наехал на пешеходов, потому что перепутала педали.

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      Теги: Новости Украины Скандал Сергей Притула Аварии и ДТП Бизнес Новости Киева
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