Лилия Сопельник переехала мальчика с мамой: что известно про тещу Притулы и Хомутынника

В Киеве теща Притулы и Хомутынника на высокой скорости сбила женщину с ребенком. Оба пострадавших госпитализированы с многочисленными травмами.

Одна из дочерей женщины – Екатерина Притула, отказалась давать любые комментарии о состоянии здоровья своей матери. Однако по словам СМИ, с женщиной все в порядке. О жизни Лилии Сопельник известно мало, однако о ее бизнесе – читайте далее в материале. Читайте также: Женщина, которая сбила мальчика с мамой в Киеве, оказалась тещей Притулы и Хомутынника Краткая биография Лилии Сопельник Лилия Сопельник родилась в Донецке и воспитала двух дочерей – Екатерину и Светлану. Они вышли замуж за известных мужчин – Екатерина за известного шоумена Сергея Притулу, а Светлана – за экс-регионала Виталия Хомутынника. Соответственно, она является бабушкой дочери Сергея Притулы – Соломии и сына Виталия Хомутынника – Артема.



Загадочная теща Сергея Притулы и Виталия Хомутынника Загадочная теща Сергея Притулы и Виталия Хомутынника В Донецке Лилия является учредителем общества с ограниченной ответственностью "Визит", которое занимается сдачей недвижимости. Интересно, что компания до сих пор продолжает свою деятельность в городе, который контролируется российскими оккупантами. Также в распоряжении Лилии есть две похожих компании, которые занимаются покупкой, продажей или строительством имущества: "Торг-Альянс" и "Инвест-Гейт". Стоит отметить, что она является бенефициаром одного из них. Еще одна киевская фирма женщины – "Ютиби груп", которая специализируется на оптовой торговле древесины, строительных материалах и санитарно-техническом оборудовании. Странно, что ни одной из ее компаний нет в системе Prozorro в то время, как страховая компания одной из ее дочерей – есть.



Бизнес Лилии Сопельник Бизнес Лилии Сопельник

Что известно про ДТП с участием Лилии Сопельник? В четверг, 22 августа, на днепровской набережной произошло ДТП, в котором пострадали мать и ее 9-летний сын.



9-летний Ростислав получил закрытую травму живота и грудной клетки и был доставлен в "Охматдет".



Его мать – Анжела также госпитализирована, она получила сотрясение головного мозга, перелом костей таза, она также находится в одной из больниц.



По предварительной информации, 59-летняя водитель задним ходом наехал на пешеходов, потому что перепутала педали.