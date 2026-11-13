Россия продвинулась на одном из направлений, но инициатива – за Украиной: обзор фронта от ISW

Институт изучения войны проанализировал ситуацию на фронте. По данным аналитиков, Россия продвинулась на одном из направлений.

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Какова ситуация на фронте?

Харьковское направление

Российские войска недавно провели инфильтрационную операцию на север от Харькова.

По данным источника, освещающего действия российской группировки войск "Север", 12 ноября российские военные начали закрепляться в Гоптовке на севере от Харькова. Это свидетельствует о том, что им, вероятно, уже удалось проникнуть на территорию всего населенного пункта.

Купянское направление

Российский военный блогер и источник, освещающий действия российской группировки войск "Запад", утверждали, что 11 и 12 ноября российские войска продолжали наступать на севере и северо-западе от Купянска. В то же время ISW не обнаружило подтверждений продвижения российских сил на этих участках.

Лиманское направление

Российские войска недавно продвинулись на северо-востоке от Лимана и провели инфильтрационные операции на северо-востоке и юго-востоке от города. В то же время украинские силы сохраняют оперативную инициативу на этом участке, несмотря на тактические перемещения россиян.

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Украинский военный обозреватель Константин Машовец 12 ноября сообщил, что российские войска удерживают позиции в полях между Новолюбовкой (на северо-востоке от Лимана) и Ямполовкой (на юге от Новолюбовки), на западном берегу реки Жеребец.

По его словам, украинские военные ведут бои с небольшими группами российской пехоты в Мирном, что на западе от Ямполовки.

Это может свидетельствовать о недавнем проникновении российских подразделений в населенный пункт.

Кроме того, небольшие группы российской пехоты действуют на южных и северных окраинах Дибровы.

Машовец считает, что украинские войска сохраняют инициативу на Лиманском направлении и почти полностью устранили угрозу российских штурмов с севера и северо-запада от города.

Что происходит на фронте / Карты ISW

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Константиновское направление

Оккупанты недавно провели инфильтрационную операцию на юго-западе от Дружковки.

Судя по геолокализованным видеозаписям, обнародованным 11 ноября, украинские силы нанесли удар по зданию в восточной части Новогригоровки, которое заняли российские военные.

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Ореховское направление

Российские войска увеличивают количество ударов управляемыми авиабомбами на Ореховском направлении, вероятно, готовясь к предстоящим наступательным операциям.

Пресс-секретарь украинской бригады, действующей на этом направлении, 12 ноября сообщил, что российская армия ежедневно наносит от 12 до 30 ударов управляемыми авиабомбами по украинским позициям.