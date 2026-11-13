Росія просунулася на одному з напрямків, але ініціатива – за Україною: огляд фронту від ISW

Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на фронті. За даними аналітиків, Росія просунулася на одному з напрямків.

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Яка ситуація на фронті?

Харківський напрямок

Російські війська нещодавно провели інфільтраційну операцію на північ від Харкова.

За даними джерела, яке висвітлює дії російського угруповання військ "Північ", 12 листопада російські військові почали закріплюватися у Гоптівці на північ від Харкова. Це свідчить про те, що їм, імовірно, вже вдалося проникнути на територію всього населеного пункту.

Куп'янський напрямок

Російський військовий блогер і джерело, яке висвітлює дії російського угруповання військ "Захід", стверджували, що 11 і 12 листопада російські війська продовжували наступати на північ і північний захід від Куп'янська. Водночас ISW не виявив підтверджень просування російських сил на цих ділянках.

Лиманський напрямок

Російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Лимана та провели інфільтраційні операції на північний схід і південний схід від міста. Водночас українські сили зберігають оперативну ініціативу на цій ділянці, попри тактичні переміщення росіян.

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Український військовий оглядач Костянтин Машовець 12 листопада повідомив, що російські війська утримують позиції в полях між Новолюбівкою (на північний схід від Лимана) та Ямполівкою (на південь від Новолюбівки), на західному березі річки Жеребець.

За його словами, українські військові ведуть бої з невеликими групами російської піхоти в Мирному, що на захід від Ямполівки.

Це може свідчити про нещодавнє проникнення російських підрозділів у населений пункт.

Крім того, невеликі групи російської піхоти діють на південних і північних околицях Діброви.

Машовець вважає, що українські війська зберігають ініціативу на Лиманському напрямку та майже повністю усунули загрозу російських штурмів із півночі й північного заходу від міста.

Що відбувається на фронті / Карти ISW

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Костянтинівський напрямок

Окупанти нещодавно провели інфільтраційну операцію на південний захід від Дружківки.

За геолокованими відеозаписами, оприлюдненими 11 листопада, українські сили завдали удару по будівлі в східній частині Новогригорівки, яку зайняли російські військові.

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Оріхівський напрямок

Російські війська збільшують кількість ударів керованими авіабомбами на Оріхівському напрямку, ймовірно, готуючись до майбутніх наступальних операцій.

Речник української бригади, яка діє на цьому напрямку, 12 листопада повідомив, що російська армія щодня завдає від 12 до 30 ударів керованими авіабомбами по українських позиціях.