Джо Байден 3 мая утвердил увеличение лимита США на прием беженцев. Сейчас он составляет 62 500 человек ежегодно.

В Белом доме такое решение президента США аргументировали "непредвиденной чрезвычайной ситуацией в странах по всему миру".

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Байден сказал, что предыдущий лимит "не иллюстрирует ценности Америки как страны, которая приветствует и поддерживает беженцев".

Число беженцев, которых могут принять, посылает важное сообщение, что Штаты остаются безопасной гаванью для наиболее уязвимых людей в мире,

– говорится в заявлении Байдена.

Однако президент США признал, что страна не сможет принять этих 62 500 человек до сентября – окончания текущего бюджетного года. Байден аргументирует это пандемией коронавируса и соответствующими ограничениями.

Программа беженцев предусмотрена для людей из разных стран мира, которые бегут из зон конфликта.

Как распределены квоты

Установленный лимит предусматривает:

4 тысячи мест для беженцев из Европы и Центральной Азии;

22 тысячи мест для беженцев из Африки;

6 тысяч мест – для Восточной Азии;

5 тысяч мест – для Латинской Америки и Карибских островов;

3 тысяч мест – для Южной Азии;

12 500 мест остаются свободными.

Обратите внимание! Президент Дональд Трамп постоянно уменьшал лимит для беженцев. Рекордно низкими за последние годы стали показатели в 2018 году. Тогда Штаты приняли 18 тысяч беженцев – это меньше всего с 1980 года.