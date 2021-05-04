Лимит Трампа не отражал ценностей США: Байден увеличил квоту на прием беженцев
Джо Байден 3 мая утвердил увеличение лимита США на прием беженцев. Сейчас он составляет 62 500 человек ежегодно.
Источник:The White House
В Белом доме такое решение президента США аргументировали "непредвиденной чрезвычайной ситуацией в странах по всему миру".
Заметьте США будут защищать и продвигать свободные и независимые медиа – Голос Америки
Байден сказал, что предыдущий лимит "не иллюстрирует ценности Америки как страны, которая приветствует и поддерживает беженцев".
Число беженцев, которых могут принять, посылает важное сообщение, что Штаты остаются безопасной гаванью для наиболее уязвимых людей в мире,
– говорится в заявлении Байдена.
Однако президент США признал, что страна не сможет принять этих 62 500 человек до сентября – окончания текущего бюджетного года. Байден аргументирует это пандемией коронавируса и соответствующими ограничениями.
Программа беженцев предусмотрена для людей из разных стран мира, которые бегут из зон конфликта.
Как распределены квоты
- Установленный лимит предусматривает:
- 4 тысячи мест для беженцев из Европы и Центральной Азии;
- 22 тысячи мест для беженцев из Африки;
- 6 тысяч мест – для Восточной Азии;
- 5 тысяч мест – для Латинской Америки и Карибских островов;
- 3 тысяч мест – для Южной Азии;
- 12 500 мест остаются свободными.
Поделиться новостью