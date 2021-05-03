Во Всемирный день свободы прессы президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заверил в преданности США в защите мировых средств массовой информации. Он отметил на промоции свободных, независимых и разнообразных медиа.

Байден отметил важную роль Свободной Прессы в развитии процветающих и устойчивых обществ. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

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Блинкен начала визит в Европу

Госсекретарь США Энтони Блинкен начал свой визит в Европу. Там он примет участие в заседании министров стран "Большой семерки" в Великобритании подготовительного саммита перед встречей лидеров стран G7 в июне 2021 года.

Уже в среду, 5 мая, главный дипломат США прибудет и в Украину. Сейчас он провел ряд встреч, в частности со своим британским коллегой Домиником Раабом. Они заявили, что выступают единым фронтом в вопросе поддержки Украины и сдерживания российской агрессии.

Посольство США в Украине призвали к правосудию в отношении журналистов

Посольство США в Украине в День свободы прессы осудило угрозы преследования и насилие в отношении журналистов и представителей СМИ. Дэниел Лангенкемп призвал к правосудию по делам журналистов Павла Шеремета, Георгия Гонгадзе, Вадима Комарова и др.

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Свободная и независимая пресса – основная институция

В своем заявлении Блинкен отметил, что свободная и независимая пресса является основным институтом, который предоставляет общественности информацию. В частности ту, которая необходима, чтобы отстаивать свою позицию, принимать реформированные решения и обеспечивать ответственность должностных лиц.

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