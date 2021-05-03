У Всесвітній день свободи преси президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден запевнив у відданості США в захисті світових засобів масової інформації. Він відзначив на промоції вільних, незалежних і різноманітних медіа.

Байден наголосив на важливій ролі вільної преси у розбудові процвітаючих і стійких суспільств. Про це мовиться у заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

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Блінкен розпоча візит до Європи

Держсекретар США Ентоні Блінкен розпочав свій візит до Європи. Там він візьме участь у засіданні міністрів країн "Великої сімки" у Великій Британії підготовчого саміту перед зустріччю лідерів країн G7 у червні 2021 року.

Вже в середу, 5 травня, головний дипломат США прибуде і до України. Наразі він провів низку зустрічей, зокрема зі своїм британським колегою Домініком Раабом. Вони заявили, що виступають єдиним фронтом в питанні підтримки України та стримування російської агресії.

Посольство США в Україні закликали до правосуддя щодо журналістів

Посольство США в Україні у День свободи преси засудило погрози переслідування і насильство щодо журналістів та представників ЗМІ. Деніел Лангенкемп закликав до правосуддя у справах журналістів Павла Шеремета, Георгія Гонгадзе, Вадима Комарова тощо.

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Вільна та незалежна преса – основна інституція

У своїй заяві Блінкен наголосив на тому, що вільна та незалежна преса є основною інституцією, яка надає громадськості інформацію. Зокрема ту, яка необхідна, щоб відстоювати свою позицію, ухвалювати реформовані рішення і забезпечувати відповідальність посадовців.

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