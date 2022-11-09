Томас-Гринфилд во время брифинга поделилась деталями трогательной встречи с 10-летней украинкой. Девочка озвучила единственную просьбу.

Заметьте Бигла за 3 километра, в котором были ее дети: украинка в Польше продемонстрировала героизм

Пребывание в Украине шире открыло мне глаза и укрепило мою решительность. Я возвращаюсь в Нью-Йорк с намерением привлечь Россию к ответственности и делать все возможное, чтобы помочь Украине в зимние месяцы, в том числе, чтобы помочь этой девочке вернуться в школу.

– заявила представительница США в ООН.

Томас-Гринфилд встретилась с Зеленским

Во время визита в Киев Томас Гринфилд встретилась с Владимиром Зеленским. Украинский лидер раскрыл детали переговоров во время вечернего обращения к украинцам.

Зеленский рассказал, что они с Томасом-Гринфилдом посвятили значительную часть переговоров гуманитарным темам. Также говорилось о шагах в рамках Генеральной Ассамблеи ООН и проектах резолюций, которые предлагает Украина.

"Очень важно – говорили о том, как все же обеспечить доступ представителей ООН и Красного Креста к украинцам и украинкам, которых удерживают в российском плену", – добавил президент.

Украина работает, чтобы вернуть домой каждого и каждую.

К теме – обращение Зеленского 8 ноября: смотрите видео