Томас-Грінфілд під час брифінгу поділилася деталями зворушливої зустрічі з 10-річною українкою. Дівчинка озвучила єдине прохання.

Зауважте Бігла за потягом 3 кілометри, у якому були її діти: українка в Польщі продемонструвала героїзм

Перебування в Україні ширше розкрило мені очі і зміцнило мою рішучість. Я повертаюся в Нью-Йорк із наміром притягнути Росію до відповідальності і робити все можливе, щоб допомогти Україні в зимові місяці, у тому числі щоб допомогти цій дівчинці повернутися до школи,

– заявила представниця США в ООН.

Томас-Грінфілд зустрілася з Зеленським

Під час візиту до Києва Томас-Грінфілд зустрілася з Володимиром Зеленським. Український лідер розкрив деталі переговорів під час вечірнього звернення до українців.

Зеленський розповів, що вони з Томас-Грінфілд присвятили значну частину переговорів гуманітарним темам. Також мовилося про кроки в межах Генеральної Асамблеї ООН і проєкти резолюцій, які пропонує Україна.

"Дуже важливо – говорили про те, як все ж таки забезпечити доступ представників ООН і Червоного Хреста до українців і українок, яких утримують у російському полоні", – додав президент.

Україна працює, аби повернути додому кожного та кожну.

До теми – звернення Зеленського 8 листопада: дивіться відео