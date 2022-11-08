Ситуація на фронті залишається складною

Президент зауважив, що в інформаційному просторі наразі трохи зменшилася кількість новин з фронту. Водночас це зовсім не означає, що меншою стала інтенсивність боїв.

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Ситуація складна по всьому фронту. На окремих ділянках тривають, як і раніше, жорстокі позиційні бої. І особливо важко, теж як і раніше, на Донеччині. Окупанти зазнають надзвичайно масштабні втрати, але наказ – вийти на адмінмежу Донеччини – у них не змінився,

– заявив Зеленський.

Він наголосив, що там не здають жодного сантиметра землі й утримують позиції За це президент подякував українським воїнам.

Окрім того, Зеленський заявив, що Україна чудово розуміє плани окупантів на Херсонщині. Президент зауважив, що все відбувається акуратно, продумано та в інтересах звільнення всієї нашої території.