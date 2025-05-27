Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова.
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В Харькове не работали линии "101" и "103"
Поздно вечером 26 мая Олег Синегубов сообщил, что в Харькове временно не работают линии "101" и "103".
Глава ОВА предоставил дополнительные номера для связи с экстренными службами. Так, он опубликовал контактные номера для вызова спасателей или бригады экстренной медицинской помощи.
Контактные номера для вызова бригады экстренной медицинской помощи:
Viber, Telegram, WhatsApp
- (050)040-09-34
- (050)040-05-21
- (095)040-04-47
- (067)540-13-52
- (067)543-13-10
- (093)288-23-58
Или звонить по этим номерам:
- (050)040-03-76
- (073)027-01-12
- (050)113-90-01
- (050)113-90-02
Для людей с недостатками слуха и речи – (098)044-81-03
Контактные номера для вызова спасателей:
- 112
- (093)621-77-98
- (050)286-81-01
Около половины 1 часа ночи 27 мая стало известно, что в Харькове линии "101", "103" и "104" возобновили свою работу и работают в штатном режиме. Об этом сообщили Общественному в городском ситуационном центре.