Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
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В Харкові не працювали лінії "101" та "103"
Пізно ввечері 26 травня Олег Синєгубов повідомив, що в Харкові тимчасово не працюють лінії "101" та "103".
Очільник ОВА надав додаткові номери для зв'язку з екстреними службами. Так, він опублікував контактні номери для виклику рятувальників або бригади екстреної медичної допомоги.
Контактні номери для виклику бригади екстреної медичної допомоги:
Viber, Telegram, WhatsApp
- (050)040-09-34
- (050)040-05-21
- (095)040-04-47
- (067)540-13-52
- (067)543-13-10
- (093)288-23-58
Або телефонувати за цими номерами:
- (050)040-03-76
- (073)027-01-12
- (050)113-90-01
- (050)113-90-02
Для людей з вадами слуху та мови – (098)044-81-03
Контактні номери для виклику рятувальників:
- 112
- (093)621-77-98
- (050)286-81-01
Близько о пів на 1 годину ночі 27 травня стало відомо, що в Харкові лінії "101", "103" та "104" відновили свою роботу та працюють у штатному режимі. Про це повідомили Суспільному у міському ситуаційному центрі.