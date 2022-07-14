С поздравительными словами к Лине Костенко обратился мэр Виталий Кличко и другие участники торжественного мероприятия, организованного посольством Франции в Украине.
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Для меня Лина Васильевна – олицетворение духа и достоинства украинского народа. Человек, никогда не ломавшийся под времена и обстоятельства, не изменявший своим принципам. Ее творчество вдохновляло и вдохновляет украинцев бороться за свободу и никогда не опускать рук,
– сказал Виталий Кличко.
Торжественная церемония вручения ордена / Фото телеграм Виталия Кличко
Рыцарский орден, который получила Лина Костенко, отметил Кличко, она посвятила нашим воинам.
Мэр также процитировал творчество писательницы и подчеркнул, что оно актуально, как никогда.
"Нет времени на поражение. И так и есть! У Украины нет времени на поражение. Мы должны победить!"
Гениальность Лины Костенко неоценима
Лина Костенко – автор более 15 поэтических сборников ("Вітрила", "Мандрівки серця", "Над берегами вічної ріки", "Сад нетанучих скульптур", "Річка Геракліта"), романа "Записки українського самашедшого".
В советские времена активно участвовала в диссидентском движении, за что была надолго исключена из литературного процесса.
В последние годы Лина Костенко не появляется не публике.
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