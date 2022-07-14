З вітальними словами до Ліни Костенко звернувся міський голова Віталій Кличко та інші учасники урочистого заходу, організованого посольством Франції в Україні.

Увага Ліна Костенко не пропонувала перейменовувати станції метро у Києві

Для мене Ліна Василівна – уособлення духу і гідності українського народу. Людина, яка ніколи не ламалася під часи і обставини, не зраджувала свої принципи. Її творчість надихала і надихає українців боротися за свободу і ніколи не опускати рук,

– сказав Віталій Кличко.



Урочиста церемонія вручення ордену / Фото телеграм Віталія Кличка

Лицарський орден, який отримала Ліна Костенко, зауважив Кличко, вона присвятила нашим воїнам.

Мер також процитував творчість письменниці і наголосив, що вона є актуальною, як ніколи.

"Немає часу на поразку. І так і є! У України немає часу на поразку. Ми повинні перемогти!"

Довідка. Орден Почесного легіону – найвища нагорода у Франції, яку присуджує президент республіки за військові або цивільні заслуги (найвища нагорода за цивільні заслуги). З-поміж українців цієї відзнаки, зокрема, були удостоєні президент Українського католицького університету Борис Гудзяк, український філософ Мирослав Попович, перший міністр закордонних справ незалежної України Анатолій Зленко та інші.

Геніальність Ліни Костенко неоціненна

Ліна Костенко – автор понад 15 поетичних збірок ("Вітрила", "Мандрівки серця", "Над берегами вічної ріки", "Сад нетанучих скульптур", "Річка Геракліта"), роману "Записки українського самашедшого".

У радянські часи брала активну участь у дисидентському русі, за що була надовго виключена з літературного процесу.

Останніми роками Ліна Костенко не з'являється не публіці.

Більше про це – творчість Ліни Костенко у форматі інтерв'ю: дивитись відео