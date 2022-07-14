З вітальними словами до Ліни Костенко звернувся міський голова Віталій Кличко та інші учасники урочистого заходу, організованого посольством Франції в Україні.
Увага Ліна Костенко не пропонувала перейменовувати станції метро у Києві
Для мене Ліна Василівна – уособлення духу і гідності українського народу. Людина, яка ніколи не ламалася під часи і обставини, не зраджувала свої принципи. Її творчість надихала і надихає українців боротися за свободу і ніколи не опускати рук,
– сказав Віталій Кличко.
Урочиста церемонія вручення ордену / Фото телеграм Віталія Кличка
Лицарський орден, який отримала Ліна Костенко, зауважив Кличко, вона присвятила нашим воїнам.
Мер також процитував творчість письменниці і наголосив, що вона є актуальною, як ніколи.
"Немає часу на поразку. І так і є! У України немає часу на поразку. Ми повинні перемогти!"
Геніальність Ліни Костенко неоціненна
Ліна Костенко – автор понад 15 поетичних збірок ("Вітрила", "Мандрівки серця", "Над берегами вічної ріки", "Сад нетанучих скульптур", "Річка Геракліта"), роману "Записки українського самашедшого".
У радянські часи брала активну участь у дисидентському русі, за що була надовго виключена з літературного процесу.
Останніми роками Ліна Костенко не з'являється не публіці.
Більше про це – творчість Ліни Костенко у форматі інтерв'ю: дивитись відео