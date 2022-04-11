Зрештою ця інформація виявилася фейком. Його спростували фахівці інформаційної кампанія Інституту розвитку регіональної преси "По той бік новин", яка спрямована на протидію дезінформації та інформаційним вкидам.

Важливо Історія України та улюблена Ліна Костенко, – Саакашвілі розповів, що читає у в'язниці

Що відомо про фейк

Низка ЗМІ опублікували новину, буцімто "відома українська поетеса та письменниця Ліна Костенка запропонувала нові варіанти назв для станцій київського метро, які пов'язані з Росією, Білоруссю чи радянським союзом".

Усі вони посилалися на сторінку Ліни Костенко з понад 800 тисячами підписників. Однак це не її справжня сторінка. До слова, адміністратори неофіційної сторінки цього і не приховують.

Неофіційна сторінка поціновувачів та прихильників, що присвячена творчості геніальної поетеси,

– мовиться в описі сторінки.

Також слід нагадати, що Костенко живе непублічним життям і дуже рідко виходить у люди чи робить будь-які заяви. І кожна її поява стає справжньою сенсацією всеукраїнського рівня.

Що було насправді

Начальник столичного метрополітену Віктор Брагінський запропонував перейменувати 5 станцій київського метро. Нові назви ще не обрали, це має зробити профільна комісія з питань найменувань спільно з громадськістю. Ті назви, що приписують українській письменниці Ліні Костенко – насправді запропонували користувачі фейсбуку під дописом Брагінського.

Під його дописом розгорнулася запекла дискусію, люди пропонують десятки різних варіантів. Серед них і були озвучені деякі з тих, що приписують українській поетесі.