Корреспондентка Анна Черненко в эфире 24 Канала показала, как выглядит село Липцы, расположенное в 10 километрах от границы с Россией. Село пережило оккупацию, когда началось полномасштабное вторжение, а впоследствии было освобождено во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

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"В мае, когда Россия повторно начала наступление на Харьковскую область, враг пытался снова его захватить. Но Силы Обороны сделали все возможное, чтобы не допустить повторной оккупации. Вы можете видеть, во что превратились Липцы", – отметила Анна Черненко.

Село Липцы полностью разрушено россиянами / 24 Канал

Не осталось ни души

До полномасштабного вторжения в Липецкой общине проживало более 13 тысяч человек, а в самих Липцах где-то около 5 тысяч. Сейчас не осталось ни одного жителя. Еще в мае, перед второй попыткой оккупации Россией, в Липцах проживало 200 человек.

Осенью оставалось около двух десятков. Теперь – ни одного. Это понятно: люди эвакуируются, потому что жить в таких условиях невозможно, опасно, и это реальная угроза для жизни,

– добавила Анна Черненко.

Жилые дома находились под сильными обстрелами / 24 Канал

На этом участке работает 13-я бригада НГУ "Хартия" и ее разведчики. Они выполняют задачи в прифронтовых районах, в частности, используя средства радиоэлектронной борьбы. Разведчик 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" Куз рассказывает, что сейчас россияне разрушили даже городскую больницу, которая еще год назад работала.

Сейчас даже собаки сюда не заходят. Мы недавно заходили в лесополосу – очень много было сбросов. Раньше мы боялись артиллерии и танков, а теперь – FPV-дронов и сбросов. Очень много сбросов. Нам нужны РЭБы и их правильное использование,

– объяснил Куз.

Под удар попала даже сельская больница / 24 Канал

Он добавил, что каждый выход на смену запоминается. Больше всего – то, как собратья волнуются. Родные не знают всего, поэтому не переживают так сильно.

"А собратья знают все: когда возвращаешься, тебя уже ждет еда, нагретая вода, чтобы искупаться. Каждый выход – это лотерея. Даже сейчас мы вроде бы в безопасном месте, но начинается обстрел – и все, ты уже герой", – сказал Куз.

Не отставать от войны

Он отмечает, что военным нужно постоянно учиться, потому что иначе они начинают отставать от войны. Если боец чего-то не знает, этим может воспользоваться враг. Все, что поступает на фронт – РЭБы, рации, оружие – нужно изучать и осваивать.

"Мы следим, чтобы новички учились больше, интересовались, постоянно получали новую информацию и тренировались – с оружием или физически. Потихоньку продвигаемся вперед, бьем врага. Работаем, держимся", – подытожил Куз.